Fyns Politi har anholdt ni mænd tirsdag aften. Mændene fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense onsdag.

De er alle sigtede for at have dyrket 5.000 skunkplanter, der ifølge politiet kunne give et udbytte på 150 kg hash.

Det skriver Fyens.dk.

På Bredgade 52 i byen Bred mellem Vissenbjerg og Aarup har politiet fundet 4.500 skunkplanter. De sidste 500 er fundet på en anden adresse i nærheden af Flemløse.

B.T. har været i kontakt med Tove Holm, der bor i nærheden af adressen i Bred. Hun fortæller, at ejendommen har stået tom i lang tid:

»Den røg til tvangsauktion efter at have stået tom i to år. Da vi fornemmede at nogen var flyttet ind, så stod vi klar med blomster for at sige velkommen. Men der var aldrig nogen.«

Men der har været nogen forbi huset engang imellem:

»Der er kommet en enkelt kassevogn af og til. Den er også kommet om natten. Det er den eneste bil, der er kommet 'fast' på grunden. Der har en sjælden gang også været lys i bygningen,« siger Tove Holm.

Hun fortæller også, at der tidligere har ligget en møbelfabrik på grunden, og at der derfor er fabriksbygninger bagved huset, som politiet brugte natten på at gennemsøge:

»Da jeg gik en tur med min hund omkring 23:45, der var de stadig i gang med at undersøge grunden. Grunden er stadig spærret nu her,« fortæller Tove Holm, da B.T. taler med hende onsdag eftermiddag.

I den lille landsby Bred er der dog også plads til at lave sjov med politiets opdagelse:

»En person skrev på Facebook, at det nu var slut med den sidste form for produktion, der var tilbage i byen,« griner Tove Holm.