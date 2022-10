Lyt til artiklen

To mænd på henholdsvis 20 og 28 år er blevet varetægtsfængslet i 25 dage.

De to blev anholdt lørdag på Nørrebro i København.

Københavns Politi modtog lørdag en anmeldelse fra en borger, der havde fået stjålet sin cykel.

Vedkommende fandt ud af, jernhesten var sat til salg på nettet, hvilket fik personen til anmelde sagen til politiet for at få hjælp til at få sin cykel tilbage.

En patrulje blev sendt ud til den formodede sælger, der skrev i annoncen, at han befandt sig på Nørrebro.

Her kunne politiet konstatere, at der var langt flere end en stjålen cykel.

Ved en ransagning fandt betjentene 45 stjålne cykler.

Det skønnes fra politiets side, at de har samlet værdi på en halv million kroner.

De to er nu sigtet for groft hæleri og tyveri af cykler.

Den ene valgte at erkende og afgive forklaring søndag. Den anden nægtede sig skyldig og ville ikke udtale sig.

Københavns Politi efterforsker nu sagen.