En 45-årig nordjysk mand er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have truet Kongehuset.

Manden sendte sidste år en bombetrussel afsted mod Amalienborg, hvor han truede med at sprænge slottet i luften.

Det oplyser Anklagemyndigheden hos Nordjyllands Politi på Twitter.

Ifølge Nordjyske sendte manden et brev til Københavns Politi på Københavns Hovedbanegård, hvori han skrev, at han 1. januar 2021 ville »sprænge Amalienborg i tusind stykker med en bombe, og alle i Kongehuset bliver dræbt«.

Bombetrussel: 45-årig nordjyde truede med at springe Amalienborg i luften. Nu er han varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for forbrydelser mod kongehuset./TKL#anklager #politidk pic.twitter.com/I7Wq6p7rAb — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) May 23, 2021

Han sluttede brevet af med ordene »med venlig hilsen Julemanden«, skriver Nordjyske.

Brevet blev sendt i december 2020.

Den 45-årige er sigtet i sagen, da hans fingeraftryk blev fundet på brevet. Han er sigtet for trusler mod den øverste statsmyndighed, og varetægtsfængslingen varer i fire uger.

I retten forklarede manden, at han ikke er vred på Kongehuset, men derimod på politiet.

Hvorfor det forholder sig sådan, kunne manden ikke forklare, skriver Nordjyske afsluttende.