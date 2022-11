Lyt til artiklen

En 38-årig kvinde, Iben Salling Syrik, blev 9. december 2019 fundet død i et udendørs spabad ved et sommerhus på Skovbrynet i området Vesterlund ved Give.

Nu rejser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi tiltale mod en 45-årig mand for manddrab på kvinden.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Den nu tiltalte 45-årige mand blev kortvarigt anholdt i sagen, lige efter den 38-årige kvinde blev fundet død. Der var på daværende tidspunkt ikke grundlag for at fængsle ham, men han har været sigtet i sagen siden.

Den fortsatte efterforskning har ført til, at Sydøstjyllands Politi på ny kunne anholde den 45-årige mand den 21. december 2021.

Dagen efter blev han fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved retten i Kolding, hvor retten fandt, at der var grundlag for at varetægtsfængsle ham. Det har han været siden.

Sagen vil nu blive berammet i retten. Da sagen skal behandles i retten, så har Sydøstjyllands Politi ikke yderligere oplysninger.