En alvorlig voldssag fra i sommer har fået sin afslutning.

Her mødte en 45-årig og meget vred mand op på Nysted Skole på Lolland, hvor mandens 14-årige søn var blevet mobbet groft af nogle elever.

Det fik faren til at gå amok på tre drenge, som han uddelte lussinger og knytnæveslag til, skriver folketidende.dk.

I første omgang blev manden sigtet for vold mod de tre drenge, og i sidste uge skulle han så møde op i Retten i Nykøbing.

Her nægtede manden sig skyldig, men efterfølgende blev han dog idømt 30 dages betinget fængsel for sin opførsel på skolen.

Et udskrift af dommen afslører desuden, at en større gruppe af elever havde udsat den 14-årige dreng for grov mobning.

Ifølge udskriftet havde de både bundet ham med et sjippetov og tape, mens de havde slået og sparket ham, inden de herefter rullede ham ned ad en bakke, skriver folketidende.dk.

Drengene hev ligeledes bukserne af den 14-årige, som efterfølgende stak af fra stedet.

Mediet skriver videre, at det var en lærer, der ringede til drengens far, hvilket fik ham til at møde op på skolen.