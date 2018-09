En 45-årig mand ved navn Claus Rosenfeldt Sillehoved er forsvundet, fortæller Midt- og Vestsjællands Politi.

Han forlod sit praktiksted i Vig fredag den 14. september omkring kl 12.40 og er ikke set siden. Dog har han skrevet en opdatering på sin Facebook-profil to dage efter.

Han beskrives som 181 cm høj, spinkel af bygning, rødt, mellemlangt hår, har mange fregner og tre tænder i munden. Han er formentlig iført sort t-shirt, blå/sorte cowboybukser og en blå regnfrakke med hætte.

Øverst i artiklen ses et foto af ham.

Da han forlod stedet virkede han nedtrykt og gav udtryk for, at han ikke ville mere. Med sig havde han et vattæppe og en rygsæk.

Claus er før forvundet, når han har været nedtrykt. Dengang slog han lejr i en skov, men hverken pårørende eller politi har en idé om, hvor Claus befinder sig.

Oplysninger om den savnede mand gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller til nærmeste politi på tlf. 114.