En 45-årig mand blev torsdag idømt en behandlingsdom efter at have truet blandt andet Kongehuset og Nordjyllands Politi.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge mediet blev manden kendt skyldig i fire tilfælde af trusler, som var rettet mod Kongehuset, Nordjyllands Politi og Spar Nord.

Truslerne mod Kongehuset fandt sted sidste år, hvor han i et brev til Københavns Politi skrev, at han 1. januar 2021 ville »sprænge Amalienborg i tusind stykker med en bombe, og alle i Kongehuset bliver dræbt«.

I den forbindelse blev manden sigtet og varetægtsfængslet i fire uger.

Hertil sendte manden tilbage i september sidste år et brev til en medarbejder hos Spar Nord med en dødstrussel mod samtlige medarbejdere i bankens Aabybro-afdelingen.

Foruden truslen lå der også hvidt pulver i brevet, som viste sig at være ufarligt.

»Han kunne erkende alle forholdene, men det var svært at redegøre mere præcist for, hvorfor han gjorde det. Men generelt forklarede han om alle fire forhold, at han havde været meget frustreret over corona-perioden. Der lå ikke noget dybere i det,« fortæller anklager Frederik B. Nielsen til Nordjyske.

Den 45-årige vil blive anbragt på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap.