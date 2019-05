En mandlig bilist har søndag eftermiddag mistet livet, efter at han af uvisse årsager ramte ind i et vejtræ.

En 45-årig mand er søndag eftermiddag afgået ved døden, efter at han kørte ind i et vejtræ. Soloulykken skete syd for Assens i Nordjylland.

Det fortæller Bruno Brix, vagtchef ved Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

- Bilen kører ad Havndalvej mod øst, da den pludselig af ukendte årsager kom over i den modsatte vejbane. Her kom bilen ud i rabatten og ramte et vejtræ, siger han til Nordjyske.

Det var en person, som så ulykken, der tilkaldte politiet.

Manden er fra lokalområdet, og hans pårørende er underrettet om dødsfaldet. Foruden manden var også en kvinde i bilen. Hun fik lettere skader under ulykken, og hun er bragt til sygehuset i Randers for behandling.

Når der sker bilulykker, tilkaldes en bilinspektør for at klarlægge, hvad der var årsag til episoden.

/ritzau/