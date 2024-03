Kød, vin og andre dyre varer.

Det var ikke småting, en 45-årig kvinde kom hjem med fra sine indkøbsture.

I løbet af en periode på godt to år – fra juni 2021 til september 2023 – fik hun gaflet varer til en samlet værdi af omkring 184.000 kroner.

Problemet var bare, at hun ikke betalte for noget af det.

Nu har hun fået en dom på 18 måneders fængsel for omfattende og systematisk butikstyveri i 22 forskellige supermarkeder i Øst- og Midtjylland.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Den 45-årige kvinde har i årevis skabt store frustrationer hos en lang række supermarkeder, som hun har begået grove butikstyverier mod, og jeg har konstateret, at Retten har fulgt anklagemyndighedens påstand og idømt hende en mærkbar fængselsstraf,« siger anklagerfuldmægtig Signe Bang fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

Og den 45-årige har været vidt omkring.

Butikstyverierne blev blandt andet begået mod supermarkeder i Ebeltoft, Lystrup, Aarhus N og Hadsten i Østjyllands politikreds, men hun har også huseret i Hørning, Viborg, Silkeborg, Kjellerup og Glesborg.

Og sagen er langt fra enestående.

Ifølge Jyllands-Posten viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at antallet af anmeldte butikstyverier er på sit højeste siden årtusindskiftet.

25.175 butikstyverier blev meldt til politiet sidste år. Det er det højeste antal siden 2000.

Tyverierne koster millioner for butikkerne, og i sidste ende risikerer regningen for tabet at ende hos kunderne, siger Jannick Nytoft fra brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd til avisen.

Han skønner, at værdier af stjålne varer løber op i hele to milliarder kroner om året.

Butikkerne forsøger at løse problemerne med flere butiksdetektiver og ved at gemme eller låse særlige varer inde.

Noget, der forringer købsoplevelsen for de øvrige kunder, medgiver Jannick Nytoft.

»Men når butikstyverier koster branchen op mod to milliarder kroner om året, er de, der for alvor betaler prisen for tyverierne – ud over købmændene, desværre alle de kunder, der ikke stjæler.«