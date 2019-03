En 45-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet, sigtet for hvidvask af omkring 105 millioner kroner.

Det oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

Kvinden er som den første blevet sigtet efter en ny paragraf i straffeloven, der skal slå hårdt ned på hvidvask.

'Paragraffen har gjort det muligt at tilrettelægge en særlig fremadrettet efterforskning, der har givet det foreløbige resultat, at der nu er en person varetægtsfængslet under mistanke om hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed i et meget betydeligt omfang på over 100 millioner kroner,' siger politiinspektør Thomas Anderskov Riis, SØIK.

Her er paragraffen, der fældede den 45-årige kvinde Den 45-årige kvinde straffes efter stk. 2 i denne paragraf i straffeloven: § 290 a. For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået. Kilde: Straffeloven

Den 45-årige kvinde blev ved et lukket grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg onsdag formiddag varetægtsfængslet i fire uger, mens to andre formodede gerningsmænd - to mænd på hhv. 22 år og 59 år - blev sigtet og løsladt efter endt afhøring.

De er alle sigtet for sigtet for hvidvask og forsøg på hæleri af særlig grov beskaffenhed ved at have deltaget i omfattende transaktioner med betydelige beløb, der må formodes at stamme fra kriminalitet, oplyser SØIK.

Det var af hensyn til sagens videre opklaring, at grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre.

Ifølge politiinspektør ved SØIK, Thomas Anderskov Riis, strækker de mistænkelige forhold sig over en periode på halvandet år.

Mistanken vedrører systematisk opdigtede handler gennem en række selskaber med fiktive udenlandske kunder.

Sgtelserne udspringer af en underretning til SØIK, hvor banker, revisorer og andre finansielle aktører skal indberette mistænkelig adfærd.

Bagmandspolitiet oplyser, at der fortsat udestår en del efterforskning - og at det derfor endnu ikke er til at sige, om den 45-årige kvinde bliver tiltalt og dermed retsforfulgt.