Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da en ældre kvinde flyttede på plejehjem, gav hun et yngre familiemedlem fuldmagt til sin bankkonto. Simpelthen for at få hjælp til at styre økonomien.

Nu er familiemedlemmet blevet dømt for at have udnyttet den ældre kvinde på det groveste.

Den 45-årige kvinde er ved Retten i Glostrup blevet idømt halvandet års fængsel for mandatsvig for 1,1 millioner kroner.

Penge, hun over en periode på tre år brugte på rejser, internetshopping og lignende.

Til sidst fattede den ældre kvinde mistanke og gik til politiet.

»Den dømte kvinde har udnyttet et familiemæssigt tillidsforhold til at berige sig selv. Særlig groft er det, at er sket over en lang periode, og der er tale om et stort beløb,« siger sagens anklager, Bjarke Enevoldsen.

Tre af de i alt 18 måneders fængselsstraf er gjort ubetingede og skal derfor afsones. Resten blev af retten gjort betingede med en prøvetid på to år.

Kvinden er desuden blevet pålagt at udføre 200 timers samfundstjeneste, ligesom hun også skal betale de mange penge tilbage til den ældre kvinde.

Da dommen faldt udbad kvinden sig betænkningstid i forhold til at anke.