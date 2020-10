Efter angreb i Nice skrev en mand på Twitter ifølge sigtelsen, at "vi vil spille fodbold med jeres hoveder".

I kølvandet på angrebet i en kirke i den sydfranske by Nice, hvor tre personer blev dræbt, gik en 45-årig mand til tasterne i København for på Twitter at billige handlingen og opfordre til vold mod ikke-muslimer.

Sådan lyder sigtelsen mod manden, der fredag blev fremstillet i et grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Torsdag morgen blev en kirketjener og to kvinder dræbt, da en mand gik til angreb på dem med en 30 centimeter lang kniv i Notre-Dame-kirken i Nice.

Cirka en halv time senere ankom politiet, som skød og sårede en 21-årig mand, som er sigtet for at stå bag angrebet. Manden råbte på arabisk "Allahu Akbar" (Gud er større) mod betjentene, da de ankom.

De franske myndigheder opfatter på den baggrund angrebet som politisk og religiøst motiveret og dermed også omfattet af terrorlovgivningen. Præsident Macron har kaldt det for "et islamistisk terrorangreb".

Nogle timer efter angrebet skrev den 45-årige med 20 minutters mellemrum to tweets, som ifølge politiet var offentlige tilskyndelser til forbrydelser og billigelse af drabene i Nice.

På engelsk skrev han ifølge sigtelsen: "Halshug Frankrig. Tiden er kommet til at gå ud i gaderne med noget tungt og lede efter alle onde vantro".

Omkring 20 minutter senere kommenterede han artikler om angrebet i Nice og skrev blandt andet: "Hvis I gør grin med sandheden, spiller vi fodbold med jeres hoveder".

I grundlovsforhøret nægtede den 45-årige sig skyldig. Men da dørene til grundlovsforhøret blev lukket, er offentligheden foreløbig afskåret fra at kende hans nærmere forklaring.

Dommeren fandt dog mistanken mod ham så velbegrundet, at han blev varetægtsfængslet i 26 dage.

/ritzau/