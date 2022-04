Skødehunden Max kunne ikke gå på sit ene bagben, da den i efteråret 2020 blev hængt af sin ejer i en garage på Østfyn.

Hunden havde svært ved at støtte på benet, fordi samme ejer allerede i november året inden havde sparket den eller udsat den for anden vold, så den havde brækket lårbenet - derefter havde manden forbudt sin daværende hustru at tage hunden til dyrlægen.

Det vurderede Retten i Odense, da en 45-årig mand onsdag blev kendt skyldig i flere tilfælde af dyremishandling mod sine egne og sin tidligere hustrus hunde.

Selv nægtede han at have mishandlet hundene, hvoraf størstedelen ligesom Max var skødehunde af racen Bichon Frisé, mens parret også havde to slædehunde af racen Sibirian Husky.

Men ifølge retten havde den 45-årige altså igennem flere år brugt stødhalsbånd, en ridepisk og vold til at opdrage på især de små hunde.

Alt det nægtede han, men erkendte dog at være irriteret over hundenes hyppige gøen.

»Jeg var ikke så vild med de små hunderacer,« sagde han.

Det kunne hans tidligere hustru bekræfte, da hun afgav vidneforklaring. Hun forklarede blandt andet, hvordan hundene begyndte at pibe og tisse af skræk, når de fik stød med halsbåndene.

»De blev forskrækkede, selvfølgelig blev de forskrækkede,« sagde hun.

Men værre blev det en dag i foråret 2020, da den 45-årige slog flere tænder ud af munden på skødehunden Beauty, så badeværelset bagefter var smurt ind i blod.

»Han har et iltert temperament, og han tæver den her hund,« forklarede den tidligere hustru.

Da hunden kravlede i skjul under vasken, blev manden ifølge hende så rasende, at han gik igennem huset for at finde en lægte til at slå hunden med.

»Røret fra håndvasken var fuldstændig knækket, der var blod overalt fra den hund,« sagde hun i retten.

Beauty selv var også indsmurt i blod, og rundt på gulvet lå to af dens tænder, ligesom flere sad løst i munden på den og efterfølgende måtte rives ud, så den næsten ikke havde flere tænder tilbage i undermunden.

Nogle måneder senere blev Max hængt i en snor i carporten, mens parrets børn var i skole. Det skete, mens ekshustruen var hjemme, men uden hun så på.

»Jeg kunne ikke være der, når den sprællede,« forklarede hun.

Efterfølgende er parret blevet skilt og har ikke længere kontakt.

Da politiet i foråret 2021 tog sagen op af egen drift, boede den 45-årige alene på en adresse på Nordfyn. Det var her, to politifolk og to fra fødevarestyrelsens dyreværn kom på uanmeldt besøg 10. marts.

Under besøget fandt de 14 hunde, hvor blandt andet en Sibirian Husky med hvalpe på seks uger opholdt sig udendørs i hundegård på 120 gange 140 centimeter uden adgang til læ og tørt leje, mens en anden Sibirian Husky stod udendørs med et lag is på sin vandskål.

I et fyrrum havde den 45-årige seks Bichon Frisé-hunde i et bur på cirka 120 gange 80 centimeter fuld af afføring og uden vand eller tørt leje.

Ifølge den ene af de politifolk, der var til stede under besøget, var hundenes tænder og pels i ringe stand.

»En dyrlæge sagde, det tog tre timer at klippe den ene, fordi pelsen var så filtret sammen,« sagde han i retten.

Den 45-årige blev idømt fire måneders betinget fængsel som en tillægsstraf til en tidligere dom, og i tre år har han fået frakendt retten til at eje, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med hunde.