På ubestemt tid tager en 45-årig mand nu plads på en psykiatrisk afdeling, efter han er blevet fundet skyldig i at have dræbt sin egen mor.

Det er Retten i Aarhus, der er kommet frem til den dom, og anklager ved Østjyllands Politi Jesper Rubow er godt tilfreds.

»Det er en meget tragisk sag, hvor gerningsmanden ifølge Retslægerådets vurdering har nogle store psykiske udfordringer og var sindssyg i gerningsøjeblikket.«

»Samtidigt vurderer lægerne, at der er risiko for, at han kan begå ligeartet kriminalitet, og derfor er jeg tilfreds med, at retten fulgte påstanden om en anbringelsesdom uden længstetid,« siger specialanklager Jesper Rubow i en pressemeddelelse om sagen.

Læs også Nabo til dræbt kvinde: 'Det er dybt tragisk'

Drabet fandt stede om aftenen 15. februar i år, og det var den 45-årige mand, der efterfølgende selv kontaktede politiet.

Ved ankomst til adressen i Aarhus-forstaden Sabro kunne betjente så uden modstand skride til anholdelse af den 45-årige, der med det samme erkendte, at han med kniv havde frarøvet sin mor livet.

Allerede ved det efterfølgende grundlovsforhør stod det klart, at den 45-årige havde psykiske problemer, og han blev derfor varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Siden er han blevet mentalundersøgt, og konklusionen har her altså været, at han ikke er egnet til at afsone i en almindelig fængselsstraf.

Opdateres ...

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast

Opdateres ...