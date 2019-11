To mænd fra Holland er idømt ni og ti års fængsel for at have transporteret store mængder narko til Danmark.

To mænd er ved Retten i Aarhus idømt henholdsvis ni og ti års fængsel for at have transporteret store mængder hash fra Holland til Danmark.

Transporterne fandt sted i november 2017, og ud over 440 kilo hash blev der transporteret flydende amfetaminolie svarende til 140 kilo opblandet amfetamin og 9,1 kilo kokain.

Narkoen blev transporteret over fire ture, og stofferne lå gemt i et hemmeligt rum i en sættevogn.

Lasten af narko blev afleveret til bestemmelsessteder i henholdsvis Arden og Hvidovre.

Den ene af mændene - Bernadus Christian Smit - anses af politiet for at have haft en koordinerende rolle, mens den anden - Alfred Jansen - har været chauffør på transporterne.

Det er efterforskningsenheden Særlig Efterforskning Vest, der har efterforsket sagen blandt andet på baggrund af videoovervågning og telefonaflytning.

Sagen er en udløber af en større operation - af politiet døbt operation Houston - som tidligere har ført til anholdelse af op mod 20 personer.

Flere af sagerne har udløst langvarige fængselsstraffe.

Den ene mand har anket dommen, mens den anden har udbedt sig betænkningstid.

