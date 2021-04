To bandmusikere og 42 indbudte gæster til en dansefest på en tidligere ålefarm i Mejrup øst for Holstebro koster nu samtlige 44 bøder.

Musikerne skal betale hver 5.000 kroner, mens dommen udløser en bøde på 4.000 kroner til hver af gæsterne.

Det har Retten i Holstebro afgjort torsdag formiddag i sagen, der er principiel, fordi den er den første af sin art, hvor anklagemyndigheden med henvisning til reglerne om forsamlingsforbud har krævet skærpet straf ud over en standardbøde på 2.500 kroner pr. festdeltager.

Retten valgte altså at skærpe straffene, som anklagemyndigheden havde procederet for.

Indtil torsdag morgen har de involverede spændt ventet på afgørelsen.

Selve retsmødet med vidneafhøringer og fremlæggelse af sagen samt procedurerne blev overstået på en enkelt retsdag tirsdag.

Ud fra forklaringerne fra deltagerne stod det soleklart, at alle de tiltalte – som er tiltalt, netop fordi de har nægtet at betale en bøde – mener, at de holdt festen i privat regi.

Alle kender hinanden fra tidligere fester rundt om i landet, hvor den samme musiske duo er trækplastret, når danseskoene er pudset.

Den principielle sag om overtrædelse af forsamlingsforbuddet har så mange tiltalte, at Retten i Holstebro i denne uge valgte midlertidigt at indrette Gråkjær Arena, der normalt er hjemsted for de lokale håndboldstjerner fra TTH, til retssal. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Den principielle sag om overtrædelse af forsamlingsforbuddet har så mange tiltalte, at Retten i Holstebro i denne uge valgte midlertidigt at indrette Gråkjær Arena, der normalt er hjemsted for de lokale håndboldstjerner fra TTH, til retssal. Foto: Jens Anton Havskov

Og alle var inviteret gennem en sms-besked tre uger i forvejen, så der var på ingen måde tale om en såkaldt piratfest, da de mange feststemte jyder og fynboer i alderen 35 til 77 år mødtes på den tidligere ålefarm i Mejrup 12. december i fjor, mener de selv.

Men Retten i Holstebro har altså en anden opfattelse.

Under specialanklager Ulrik Panduros procedure i retsmødet tirsdag fastslog han, at der efter hans opfattelse klart var tale om en dansefest, der har karakter af en offentlig begivenhed, så den dermed er omfattet af forsamlingsforbuddet.

Det maksimalt tilladte antal forsamlede var dengang 10 personer.

»Myndighederne havde på det her tidspunkt for længst lukket diskoteker, værtshuse, spillesteder og koncerthuse for at undgå smitterisiko. Den her fest var klart et alternativ til alle de nedlukkede miljøer,« sagde han.

Hans modpart, advokat Jens Kristian Højgaard Madsen, der som forsvarer har repræsenteret samtlige tiltalte, procederede for frifindelse til alle.

»Hvis den her invitationsmåde skulle være omfattet af begrebet piratfest, så vil alle fester i Danmark være en piratfest. For her blev der – som ved alle andre fester i dagens Danmark – sendt en invitation ud i god tid i forvejen,« sagde forsvareren.

Parterne har nu 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til landsretten.