Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 44-årig ukrainsk mand er tirsdag blevet idømt 4,5 års fængsel og udvisning af Danmark.

Det sker som led i en omfattende sag om fremstilling af ulovlige cigaretter og særdeles grov svindel med tobaksafgifter.

Manden har været med til at fremstille og videredistribuere mindst 27 millioner ulovlige cigaretter, som har resulteret i, at statskassen er gået glip af op mod 65 millioner kroner i tobaksafgifter. Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Manden har tilstået sin rolle i sagen ved Retten i Kolding, hvor han desuden blev idømt en tillægsbøde på mere end 58 millioner kroner.

Sagen er ført af anklagemyndigheden NSK, efter at det tidligere Særlig Efterforskning Vest i marts 2021 – ved en koordineret efterforskning med assistance fra Europol, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen og flere udenlandske politimyndigheder – slog til og anholdte 13 udenlandske mænd for at drive en illegal cigaretfabrik på en landejendom ved Vamdrup nær Kolding.

Her beslaglagde politiet mere end 11 millioner cigaretter, flere tons tobak og en større mængde professionelt produktionsudstyr.

I alt har 14 mænd været sigtet i sagen, hvoraf den ene i juni 2021 blev idømt fire års fængsel, en tillægsbøde på 71 millioner kroner og udvisning af Danmark.

Sagen mod de resterende 12 mænd starter den 25. august 2022 ved Retten i Kolding. Der forventes dom i midten af oktober.