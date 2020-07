En 44-årig tysk turist har mistet livet i forbindelse med dykning i Gjerrild Bugt ved Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Den 44-årige tysker skulle ifølge politiet have fået et ildebefindende, mens personen var ude at dykke i bugten sammen med en anden.

Efterfølgende blev turisten reddet op af vandet for derefter at blive fragtet til Skejby Sygehus med helikopter, oplyses det videre.

Personen blev erklæret død ved ankomsten til sygehuset.

Der blev slået alarm om ulykken klokken 15.16.

»Vi havde både en helikopter i luften, og der blev også sendt en redningsbåd fra redningsstationen på Anholt, men helikopteren nåede dertil først og fik en dykker med, der blev bragt til Skejby Sygehus,« siger vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter til Randers Amts Avis.

De pårørende er blevet underrettet.