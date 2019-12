En 40-årig mand blev lørdag aften snittet i halsen på Strøget i København. En mand er fængslet for grov vold.

På et værtshus i København fortalte en 44-årig hollandsk mand lørdag aften, at han ville slå nogen ihjel.

Det fortalte flere vidner søndag i Dommervagten i København, oplyser senioranklager Sidsel Klixbüll.

Her blev den 44-årige fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet for grov vold, efter at han lørdag aften snittede en 40-årig mand i halsen med en kniv.

Tidligere på aftenen havde han været på værtshuset Voodoo Lounge i Valkendorfsgade tæt på Strøget. Her havde han blandt andet fortalt, at han var idømt en længere fængselsstraf i sit hjemland.

Offer og gerningsmand havde talt sammen i baren, men ifølge flere vidner skete der et eller andet, og den 44-årige blev meget aggressiv.

Da de forlod værtshuset og nåede op til Strøget blev offeret snittet i halsen med en kniv. Han er uden for livsfare.

Gerningsmanden fortsatte op ad Strøget mod Rådhuspladsen, men flere vidner fulgte efter ham og så, hvordan han smed kniven i en affaldsspand ved Burger King.

Kort efter blev han anholdt.

I grundlovsforhøret erkendte han, at han havde stukket ud efter offeret, men forklarede, at det var sket i selvforsvar. Han kærede ikke fængslingen til landsretten.

