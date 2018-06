Da en 44-årig mand fandt ud af, at hans mangeårige kæreste havde haft en affære, besluttede han sig angiveligt for at tage hævn ved blandt andet at afpresse sin 'rival'.

Det førte til, at den 44-årige mand torsdag blev idømt to år og tre måneders fængsel ved Retten i Hjørring. Det skriver Nordjyske.

Det hele begyndte i maj 2016, da manden opdagede, at hans kæreste havde været ham utro med en bekendt. Sammen med en 31-årig kammerat tog den 44-årige derfor ud til den bekendte, som ifølge anklageren blev overfaldet og tvunget til at udlevere en harddisk, ligesom han blev tvunget til at betale for 'de økonomiske konsekvenser af affæren'.

Den 44-årige forklarede nemlig, at han var gået fra kæresten og derfor skulle sælge deres fælles hus. Men der var gæld i huset, og den mente den 44-årige, at 'rivalen' skulle betale. Den 44-årige truede ifølge Nordjyske med at slå manden og hans familie ihjel, hvis han ikke betalte 500.000 kroner.

Nægtede sig skyldig

Hver måned efterfølgende betalte manden et vist beløb til den 44-årige - lige indtil november 2017, hvor han blev ringet op af politiet, fordi den 44-årige havde optaget et lån med 'rivalens' NemID, som ikke var blevet tilbagebetalt. Under afhøringen fortalte den forurettede om afpresningen.

Over perioden på halvandet år havde han betalt mindst 100.000 kroner til den 44-årige, ligesom han var blevet tvunget til at give ham sin bil.

Den 44-årige nægtede sig skyldig, men blev fundet skyldig. Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen, skriver Nordjyske.

Den 31-årige mand, der tog med den 44-årige, blev idømt et år og tre måneders fængsel for at have ageret som 'muskelmand', når den 44-årige afpressede sin 'rival'. Han ankede på stedet.