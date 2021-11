En 44-årig mand er kommet alvorlig til skade fredag eftermiddag i forbindelse med en soloulykke.

Ulykke er sket efter Langelandsbroen og manden kørte galt i retning mod Rudkøbing.

Det skriver Fyns Amts Avis.

»Den 44-årige mand blev indlagt på OUH med åbent kraniebrud,« siger vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard til mediet.

Vagtchefen fortsætter yderligere med at fortælle, at det ligner, at den 44-årige mand har ramt noget afspærringsmateriale, og i det kollissionen sker er manden blevet slynget ud af bilen.

Manden er efterfølgende blevet indlagt på Odense Universitets Hospital.

Henrik Krøjgaard fortæller derudover, at de pårørende er blevet underrettet, og at de er ved den 44-årige mands side. Den 44-årige mand er fra lokalområdet, oplyser vagtchefen.

B.T. følger sagen.