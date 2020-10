En 44-årig kvinde fra Vejen kørte torsdag aften galt og blev hjulpet fri af vidner til ulykken. Men herefter valgte kvinden at stikke af fra stedet.

Hun forsvandt i markerne, der ligger op til Vestre Maltvej – mellem Vejen og Brørup, hvor hun forulykkede.

Kvinden stak af, idet de føromtalte vidner alarmerede politiet og fortalte om ulykken. Det fortæller Ole Aamann, vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi, til B.T.

Politiet igangsatte efterfølgende en eftersøgning af kvinden og brugte i den forbindelse hunde.

Små tre kvarter senere fandt en patrulje frem til kvinden, der befandt sig på en nærliggende vej til markerne. Her viste kvinden sig at være påvirket af alkohol.

»Hun fortæller, at hun har drukket efter kørsel. Derudover har hun mistet førerretten, og alene det kan jo være grund til, at hun flygtede,« siger Ole Aamann.

Kvinden blev herefter kørt til kontrol på sygehuset, mens politiet fortsatte med at lede efter spor og bevismateriale på markerne.

»Vi undersøger hendes rute, og om hun skulle have smidt noget. Hvis hun skulle have indtaget noget efter kørsel, skal hun jo ikke straffes for det.«

Politiet hælder på nuværende tidspunkt dog til, at kvinden har indtaget alkohol inden ulykken.

»Der er tale om et solouheld, hvor hun er kørt ned i grøften. Det er en forholdsvis lille vej, og derfor mistænker vi, at der kan være tale om spiritus- eller narkokørsel.

Ikke desto mindre har hun kørt uden kørekort, men hvad hun står til, kan Ole Aamann ikke udtale sig om. Det kommer an på omstændighederne og eventuelle lignende episoder før i tiden.

Kvinden, der i øvrigt slap uskadt fra ulykken, bliver afhørt i løbet af torsdag aften.