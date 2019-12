Politiet er fortsat på bar bund i sagen om den 44-årige kvinde, der har været savnet i over en uge.

Kvinden, Trine Knudsen, forlod sit hjem i Viby, hvor hun bor alene, forrige fredag.

»Vi har ingen indikationer på, hvorfor hun har forladt sit hjem,« siger vagtchefen ved Østjyllands Politi Flemming Lau til B.T.

»Vi afprøver forskellige veje lige nu. Vi arbejder med det, vi kan få oplyst af familien selv, mens vi samtidig afsøger forskellige områder med vores hunde.«

Efterlysning af denne 44-årige kvinde, der ikke er set siden hun forlod sin bopæl i Viby fredag den 22. november. Hun er 165-168 cm høj, alm. af bygning, bruger kraftige brune briller. Har man oplysninger i sagen bedes man kontakte Østjyllands politi på tlf. 114. pic.twitter.com/eRs324fGwD — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 29, 2019

Vagtchefen opfordrer desuden folk i området til at være opmærksomme:

»Bor man i området, beder vi om, at man kigger efter i cykelskure og lignende, for at se, om hun kunne være der. Genopfrisk hukommelsen. Måske kan man huske noget, man først ikke tænkte var vigtigt.«

