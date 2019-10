En 44-årig mand er torsdag idømt seks et halvt års fængsel for at have misbrugt tre piger seksuelt i flere år.

En 44-årig mand fra Langå er torsdag ved Retten i Randers blevet idømt seks et halvt års fængsel for at have misbrugt tre piger seksuelt i en periode fra 2001 til 2010.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Pigerne var i alderen 6 til 15 år, mens overgrebene fandt sted.

Den ene pige er i dag 24 år og var i familie med manden. De to andre, som i dag er 23 og 26 år, var en del af pigens omgangskreds.

- Der er tale om et systematisk og årelangt seksuelt misbrug af meget unge piger, så det skal give en hård straf, siger senioranklager Birgitte Ernst i pressemeddelelsen.

- Den 44-årige blev frikendt for enkelte forhold i anklageskriftet, så jeg vil nu se nærmere på rettens dom og vurdere, om den skal indstilles til anke, siger hun.

Den 23-årige anmeldte i september sidste år overgrebene til politiet, og måneden efter blev den 44-årige anholdt og senere varetægtsfængslet.

Den videre efterforskning førte frem til de to andre piger, som også var blevet misbrugt af den 44-årige, men som aldrig havde anmeldt overgrebene.

Pigerne blev jævnligt passet af den 44-årige, og det var typisk på hans adresse, at overgrebene fandt sted.

Manden blev dømt for at have brugt sin psykiske og fysiske overlegenhed til at tvinge pigerne til seksuelle handlinger.

I flere tilfælde fastholdt han pigerne og satte en hånd over munden på dem, selv om de modsatte sig og sagde nej til ham.

Manden erkendte kun mindre dele af forholdene. Han anmodede om betænkningstid i forhold til at anke dommen.

/ritzau/