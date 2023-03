Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En knust flaske, en dør, en hånd. Alle genstande brugt til at slå kæresten i hovedet.

En 44-årig mand blev torsdag idømt ti måneders fængsel ved Retten på Frederiksberg for flere forhold – herunder flere tilfælde af vold mod en kvinde.

En kvinde, der ifølge anklager Mads Møller Okholm, havde et kærestelignende forhold til manden.

»Det har været et on/off-forhold,« fortæller han til B.T. og tilføjer, at volden fandt sted i første halve år i 2022.

Anklageren fortæller videre, at både manden og kvinden kommer fra et misbrugsmiljø og, at der derfor har været alkohol involveret under flere episoder.

Manden, der har forholdt sig roligt under hele retssagen, har nægtet sig skyldig i alle forhold.

Forhold, der foruden volden mod sin kæreste, også indebærer et indbrud hos kvinden, en trussel med en geværlignende genstand mod en mand - og ikke mindst at have været i besiddelse af både en kniv og amfetamin til eget forbrug.

Manden ankede sin dom.