En 44-årig mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger ved Retten i Aarhus.

Manden er sigtet for unddragelse af forældremyndighed ved at have bortført sin 14-årige søn, som er anbragt uden for hjemmet.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Episoden fandt sted mandag eftermiddag den 12. juni, hvor faren i bil samlede sin søn op på en adresse i Risskov foran flere øjenvidner, som anmeldte episoden til politiet.

Den 44-årige blev efterfølgende efterlyst i politiets systemer, da der var mistanke om, at han ville føre sin søn ud af landet.

Tirsdag aften klokken 21.30 blev den 44-årige og den 14-årige fundet sammen i en lejlighed på en adresse i Aarhus-forstaden Brabrand, hvorefter faren blev anholdt nogle hundrede meter derfra efter et kortvarigt flugtforsøg.

Han blev i første omgang indhentet af en hundepatrulje, inden han blev anholdt af flere betjente med, hvad Østjyllands Politi kalder »den fornødne magt«.

På adressen blev også mandens 15-årige datter truffet. De sociale myndigheder er inddraget i forhold til den videre håndtering af børnene.

Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret fængslingen til landsretten, oplyser Østjyllands Politi.

Politiet har ikke yderligere kommentarer.