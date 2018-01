Ved du noget om sagen? Så hører BT gerne fra dig. Skriv til journalisten bag denne artikel på sboa@bt.dk eller på 1929@bt.dk.

En 44-årig far blev torsdag frifundet ved Retten i Helsingør for anklager om incest mod sin egen 12-årige datter.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Ifølge avisen skulle overgrebet have fundet sted i en bolig i Helsingør i september 2016, mens de lå i den samme gæsteseng. Her skulle den 44-årige mand have befølt datteren på ballerne og i skridtet. Men en enig domsmandsret valgte at frikende manden torsdag.

Manden, der bor i København, var på besøg hos nogle venner med sin 12-årige datter, hvor han havde indtaget store mængder alkohol. Da han på et tidspunkt i løbet af natten skulle i seng, var det eneste sted, han kunne sove, ved siden af sin egen datter.

Senere vågnede hun ifølge Helsingør Dagblad af, at faderen lå og befølte hende. Selv har han forklaret, at han først drømte om sin tidligere hustru, som han har datteren sammen med, og senere sin nuværende hustru. Han forklarede videre, at det ikke føltes »rigtigt,« og at han vågnede umiddelbart efter.

Da han kom til sig selv og opdagede, at det var datteren, han havde befamlet, rejste han sig ifølge datteren op og tog sig til ansigtet i fortrydelse.

Ifølge Helsingør Dagblad blev det i sagen tillagt stor vægt, at manden skulle lide af den sjældne søvnlidelse 'sexsomni', der får mænd til at udfolde sig seksuelt i søvne, og retsformand Allan Gaardbo begrundede frifindelsen med, at man ikke fandt det bevist, at den 44-årige far havde til hensigt at forgribe sig på datteren.

Han nævnte dog ikke, om påstanden om sexsomni spillede en rolle i frifindelsen. I stedet blev der lagt vægt på, at der ikke var andre senge i lejligheden, som manden kunne sove i, og han var derfor nødt til at lægge sig i sengen hos datteren.

Specialanklageren Margit Wegge mente, at manden hele tiden havde vidst, at det var hans egen datter, han befamlede den nat i september, fordi et lægeligt skøn heller ikke havde kunne underbygge påstanden om seksuelt søvngængeri, skriver Helsingør Dagblad.

Af den grund er det sidste punktum heller ikke sat i sagen endnu. Margit Wegge vil nemlig indstille til Statsadvokaten således, at frifindelsen bliver anket til Landsretten.