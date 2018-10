En 44-årig familiefar blev en fredag aften i maj anholdt i en af Næstveds idrætsforeninger. På sig havde han 41,3 kilo amfetamin.

Det skriver Sjællandske, som har fået aktindsigt i den opsigtsvækkende narkosag, som hidtil har været mørkelagt.

Den 44-årige mand fra Næstved sidder stadig varetægtsfængslet i sagen.

Han havde en lederposition i idrætsforeningen, hvor han blev anholdt.

Dagen efter anholdelsen blev den 44-årige familiefar varetægtsfængslet, og det har han været lige siden.

Han er sigtet for narkobesiddelse og narkohandel efter en paragraf om 'videreoverdragelse mod et betydeligt vederlag eller under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af i alt ikke under 41,3 kg. amfetamin', fremgår det ifølge Sjællandske af fængslingskendelsen.

Efter anholdelsen fandt politiet beskeder på den 44-åriges mobiltelefon, som antyder, at der er flere medgerningsmænd.

En mistanke den varetægtsfængsledes udtalelser til politiet bekræftede.

De eventuelle medgerningsmænd er stadig på fri fod.

For at sikre, at den 44-årige mand ikke fjernede spor og advarede eventuelle medgerningsmænd, blev han varetægtsfængslet.

Det skete for lukkede døre.

Familiefaren risikerer op til 16 års fængsel for narkohandel. Han nægter sig skyldig.