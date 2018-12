Det var tilsyneladende en ganske banal forretning om køb og salg af et læs brænde, der udløste, at en 43-årig psykisk ustabil mand fra Helnæs søndag eftermiddag gik amok og knivdræbte først en 37-årig mand, som var kommet til ejendommen med et læs brænde.

Og ganske kort efter sin egen udlejer, 74-årige Hannelore Elisabeth Bess.

Begge blev dræbt med adskillige knivstik i entreen ind til stuehuset på kvindens trelængede ejendom, hvor den 43-årige dobbelt drabssigtede mand selv bor til leje.

Det forklarer den 43-årige mand i et grundlovsforhør ved Retten i Odense, hvor han mandag eftermiddag bliver fremstillet.

»Benjamin (den dræbte mand, red.) kom med et læs brænde som aftalt. Men det var helt vådt og fyldt med saft. Det var umuligt at fyre med og ville risikere at sætte ild i hele ejendommen, hvis vi fyrede med det,« siger han.

Manden, som er far til seks børn, virker psykisk yderst ustabil og meget skrøbelig. Han har bedt om at få lov at stå op i retten.

Her har han siden grundlovsforhørets begyndelse flere gange med stor iver vist og gestikuleret, hvordan han gjorde, da han med en skarpsleben kniv igen og igen stak kniven i den 37-årige brændesælger.

Og derefter - fordi han forvekslede sin egen udlejer med “en fjende” - stak han også kniven i hende.

74-årige Hannelore Elisabeth Bess fra Bogaarden på Helnæs i Det sydfynske Øhav blev dræbt med adskillilge knivstik. Det samme gjorde en 37-årig mand, som var kommet til hendes firlkængede gård for at levere brænde. Kvindens 43-årige lejer, som er far til seks, er sigtet for dobbeltdrabet.

74-årige Hannelore Elisabeth Bess blev først stukket i venstre tinding med stor kraft og derefter snittet i låret “for at være sikker på, hun ikke kunne løbe efter mig”, forklarede han videre. Uden yderligere at kunne forklare, hvorfor han gjorde, som han gjorde.

Den drabssigtede 43-årige mand har ikke nogen psykisk diagnose, men han har længe gået til læge, fordi han lider af angst og føler, han har posttraumatisk stress.

Fra begyndelsen af retsmødet har han beskrevet, hvordan den 37-årige brændesælger ankom i sin VW Amarok firehjulstrækker med brændet.

Han fik pengene med det samme og kørte igen fra stedet, efter den 43-årige havde gjort flere udfald mod ham med kniven, fordi den drabssigtede var stærkt utilfreds med kvaliteten af det leverede.

En mand og en kvinde blev søndag d. 9/12 knivdræbt på en ejendom i Helnæs på Fyn. En mand er anholdt i forbindelse med drabet. Helnæs, mandag d. 10/12 2018.

Pr. telefon indvilger brændesælgeren i at komme tilbage med pengene og tage brændet retur.

Men derefter udviklede situationen sig særdeles tragisk. Formentlig fordi den 43-åriges skrøbelige psykiske tilstand gjorde, at han misforstod situationen.

»Han løber ind for at få fat i Hanne (Hannelore, red.). Og jeg vil til enhver tid forsvare Hanne med mit liv. Så jeg løber efter ham for at beskytte hende. Jeg rammer ham mellem 2. og 3. ryghvirvel oppe ved nakken. Og så dolker jeg ham 15 gange. Så er der en kvinde, der angriber mig. Jeg ved på en måde godt, at det er Hanne, men det er, som om det er en fjende, der angriber. Jeg hakker kniven lige i kraniet på hende. Jeg sigter for at dræbe og vil ramme halsen og tindingen. Det klikker for mig. Jeg er sikker på, at Hanne står ovre til den anden side. Men det er hende, jeg har ramt,« siger han.

Hvorefter han sætter sig ned i vidneskranken, som om han er blevet udmattet af sin egen forklaring.

Der er blevet lagt blomster foran ejendommen. En mand og en kvinde blev søndag d. 9/12 knivdræbt på en ejendom i Helnæs på Fyn. En mand er anholdt i forbindelse med drabet. Helnæs, mandag d. 10/12 2018.

Her fortæller han videre, at han er lejesoldat - “men jeg er heldigvis uden arbejde”, som den spinkle mand udtrykker det.

Det fremgår af senioranklager Klaus Lauridsens gennemgang af forløbet i de frygtelige minutter, at den 43-årige mand også var meget psykisk ustabil, da han blev anholdt.

Han var på det tidspunkt klædt i boksershorts og stort set ikke andet og var smurt ind i blod over det meste af kroppen. Han var desuden selvdestruktiv og slog sig selv gentagne gange med forskellige genstande, inden han blev lagt i håndjern på gårdspladsen på den trelængede gård på Helnæs Byvej.

Den retsmedicinske undersøgelse af de to ofre viser, at den 37-årige brændesælger blev ramt med 24 knivstik.

En mand og en kvinde blev søndag d. 9/12 knivdræbt på en ejendom i Helnæs på Fyn. En mand er anholdt i forbindelse med drabet. Helnæs, mandag d. 10/12 2018.

»Den drabssigtede er i en mentalt meget uligevægtig tilstand. Han har vist, hvad han kan gøre i den tilstand, og derfor vil jeg bede om, at han bliver varetægtsfængslet i surrogat i fire uger på den retspsykiatriske afdeling i Middelfart,« siger senioranklager Klaus Lauridsen, da han opsummerer grundlovsforhøret.

Og får medhold fra dommer Lisbeth Bügel Madsen.

På sin klients vegne vælger den beskikkede forsvarer Peter Bang-Olsen ikke at protestere.

Den 43-årige skal mentalundersøgelse under sin indlæggelse. Heller ikke det har forsvareren bemærkninger til.