En mand skal ifølge politiet have voldtaget en pige på adresser i Skjern og Tarm. Han nægter sig skyldig.

Torsdag anholdt Midt- og Vestjyllands politi en 43-årig mand, der er sigtet for at have begået overgreb på en pige, der i dag er 15 år.

Manden er sigtet for at have udsat pigen for voldtægt på to adresser i henholdsvis Skjern og Tarm.

Overgrebene i Skjern skal ifølge anklagemyndigheden have fundet sted "frem til oktober 2016" og i Tarm i perioden mellem "oktober 2016 og 31. januar 2018".

Det oplyser kommunikationsafdelingen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Fredag formiddag blev manden fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Herning, hvor han ifølge Dagbladet Ringkøbing-Skjern blev varetægtsfængslet i fire uger.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, og derfor er anklager Iben Bøttker sparsom med oplysninger i sagen, skriver dagbladet.

Anklageren oplyser dog, at manden er mistænkt for også at have forgrebet sig på pigen fra før, hun fyldte 12 år.

Hverken Midt- og Vestjyllands Politi eller anklager Bøttker vil komme nærmere ind på relationen mellem den 43-årige og pigen.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, om overgrebene er foregået på en af parternes bopæle.

Manden nægter sig skyldig og har valgt at kære afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

