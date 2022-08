Lyt til artiklen

Onsdag kunne Nordjyllands Politi, efter længere tids efterforskning, sigte en 43-årig mand fra Vesthimmerlands Kommune, der er mistænkt for adskillige tilfælde af indbrud- og tyveriforhold.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indbruddene, der fandt sted i Vesthimmerlands Kommune, var primært rettet mod institutioner, virksomheder, kontorer og biler. De fleste er begået i juli og august.

12. august fik politiet, ud fra oplysninger og genkendelse fra videoovervågning, mistanke til den sigtede. Herefter fik man en dommerkendelse og valgte at ransage hans bopæl.

»I forbindelse med denne ransagning fandt vi en del tyvekoster fra flere af de indbrud, som vi efterforskede. Det blev manden sigtet for,« fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg, der er leder af Efterforskning og visitation ved Nordjyllands Politi.

Gennem et tip fra en borger kunne politiet da også konstatere, at flere af tyvekosterne blev sat til salg på Facebook.

Den 43-årige mand havde blandt andet i sommermånederne brudt ind i en spillebutik, hvor der blev stjålet spillemønter, begået hærværk mod personbil og indbrud i flere børnehaver, hvor han stjal både telefoner, tablets og computere.

Han erkendte under afhøringerne samtlige forhold, men blev dog løsladt efterfølgende. Anklagemyndigheden vurderer ikke, at der er grundlag for fremstilling og varetægtsfængsling.