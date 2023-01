Lyt til artiklen

Det var en noget berørt mand, der tirsdag indtog anklagebænken i Københavns Byret. Nervøst og svagt foroverbøjet blev han iført joggingbukser og håndjern ført ind af to betjente.

Siden april har han siddet varetægtsfængslet, og han er nu tiltalt for blandt andet at have voldtaget en 13-årig pige.

Han erkender samlejet, men nægter, at der er tale om en voldtægt.

Ifølge sagens anklager tog den nu 43-årige mand tilbage i april sidste år kontakt til unge piger mellem 11 og 19 år på sociale medier, herunder Instagram og Snapchat, i håbet om at chatte og ses med dem.

I retten dokumenterede anklageren et hav af chatbeskeder sendt til pigerne, hvori det også fremgik, at han tilbød dem betaling. En anden besked dokumenterede, at han også bad en anden mand om hjælp til at komme i kontakt med pigerne.

'Skaf mig en liderlig pige. Hun skal kunne alt,' skrev han blandt andet.

På bare 14 dage havde han haft 59 korrespondancer.

En af dem var med en 13-årig pige, der efter aftale var taget til København for at mødes i mandens lejlighed. Det var her, ifølge anklagemyndigheden, at voldtægten fandt sted, og hvor manden også filmede det.

Det var pigens mor, der meldte sagen til politiet, efter hendes datter kontaktede hende og fortalte, at hun »havde besøgt en voksen mand, og der var sket et samleje.«

Hvad årsagen var til, at den tiltalte begyndte at kontakte de unge piger, er han selv ikke helt klar over.

»Jeg tror, det var kedsomhed. Måske ensomhed. Jeg ved det ikke,« forklarede han i retten.

»Jeg har jo nok et problem, ja,« forklarede han yderligere med en rystende og noget berørt stemme.

Da en tidligere dom og en snak om fortiden blev bragt på banen, knækkede filmen for den tiltalte, som brød ud i tårer og måtte tørre efter med et hvidt lommetørklæde.

Sagen er en af de første efter den nye voldtægtsbestemmelse, der trådte i kraft 1. marts sidste år. Ifølge den er der altid tale om voldtægt, hvis en 22-årig eller ældre person har samleje med et barn under 15 – også selvom det skulle være foregået frivilligt.

Udover voldtægt er manden også tiltalt for forsøg på voldtægt, blufærdighedskrænkelse og for at have været i besiddelse af børneporno.

Og det er ikke første gang. I 2007 fik han en dom i en lignende sag omhandlende blufærdighedskrænkelse. Dengang udløste det et besøgsforbud, der dog blev ophævet igen i 2021.

Står det til anklageren skal den tiltalte idømmes forvaring. Derudover skal han idømmes besøgsforbud, kontaktforbud og et udrejseforbud, lyder påstanden.

Men står det til tiltalte og hans forsvarer, skal han i stedet idømmes en almindelig fængselsstraf. Derudover beder han om frifindelse for udrejseforbud, ligesom han mener, at besøgsforbuddet ikke skal gælde for hans to egne børn.