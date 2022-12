Lyt til artiklen

En 43-årig mand ved navn Kent Charles Sørensen forsvandt torsdag fra sit hjem i Frederikshavn i nedtrykt tilstand.

Nordjyllands Politi beder nu om hjælp fra omverdenen.

Kent Charles Sørensen forlod formentlig sit hjem på Søren Norbys Vej torsdag aften, og han var sidst i kontakt med sine nærmeste pårørende omkring kl. 20.30, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet indledte fredag morgen undersøgelse og eftersøgning, da man modtog anmeldelse af Kent Charles Sørensens forsvinden, fortæller vagtchef Jesper Green Sørensen.

»Vores efterforskningsskridt i sagen peger i øjeblikket i retning af, at den savnede er søgt mod Frederikshavn Havn. Derfor er vi til stede for at afsøge havneområdet,« siger Jesper Green Sørensen.

Han forklarer desuden, at man har sendt en indsatsleder til stedet, hvor man søger efter den 43-årige mand med hundepatruljer.

Hvis andre borgere har set Kent Charles Sørensen eller har oplysninger om hans færden, bedes de henvende sig til Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.

Politiet opfordrer borgere i Frederikshavn til at kigge efter i udhuse, skure, garager og lignende, da man ikke kan udelukke, at han har søgt ophold som værn mod kulden.

Kent Charles Sørensen beskrives som værende 43 år gammel, 170-175 centimeter høj, slank, med kort og mørkt hår.

Han har intet skæg, ingen briller og ingen særlige kendetegn men var iført sort tophue, cowboybukser, rød t-shirt, sort vindjakke og brune sko, oplyser politiet.