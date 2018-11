En kvinde nåede sent tirsdag aften at afværge et forsøg på grov vold i sit hjem i Varde, oplyser politiet.

En 43-årig mand fra Oksbøl er blevet anholdt og sigtet for indbrud, forsøg på grov vold og besiddelse af våben.

Det oplyser vagtchef ved Sydjyllands Politi Bjørn Pedersen tidligt onsdag morgen.

Tirsdag omkring klokken 22.30 forsøgte manden at overfalde en 43-årig kvindelig bekendt i hendes lejlighed i Storegade i Varde.

- Han er på vej ind i kvindens lejlighed, da hun får lukket døren i igen. Han hugger en kniv i døren, men hun bliver ikke ramt, fortæller Bjørn Pedersen.

Herefter forsvandt manden fra opgangen og søgte i stedet mod en anden adresse med tilknytning til kvinden.

- Her begår han indbrud, inden han tager hjem til sig selv igen, siger vagtchefen.

Politiet finder manden nær hans adresse.

- Da vi træffer ham, er han i besiddelse af nogle tilvirkede våben med tilhørende ammunition. Der er også skydevåben iblandt, oplyser vagtchefen.

Tilvirkede våben er halvt hjemmelavede våben.

Da politiet træffer manden udenfor hjemmet, sigtes han også for besiddelse af våben i offentligheden.

Politiet skal nu tage stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

/ritzau/