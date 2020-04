En mand har optaget videoer af unge piger, hvor han har instrueret dem til at vise i seksuelle situationer.

En 43-årig mand har ved Københavns Byret fået to et halvt års fængsel for på internettet at have krænket 41 piger. Den yngste var ni år.

Manden er dømt for at udgive sig for at være jævnaldrende og for at benytte den fremgangsmåde, som kaldes "grooming", en form for digitalt børnelokkeri.

Ifølge sagens anklager, Roxanna Barbulescu Ulvskov, dækker det over, at en ældre person opbygger et tillidsforhold til et barn- typisk på nettet- med henblik på senere at begå overgreb mod barnet.

- Målet er en gradvis overtalelse af barnet til at medvirke i seksuelle aktiviteter via internettet på de voksnes præmisser, siger hun.

Manden havde ifølge anklageren benyttet sig af mediet "OME.TV", hvor det ikke kræves at man opretter en profil.

De eneste krav er derimod, at man angiver sit køn, hvilket land man kommer fra, og om man har et kamera.

- Han har optaget videoer af forskellige piger, som alle er skønnet til at være under 15 år.

- Han har formået at få dem til at blotte og vise sig i seksuelle situationer, og har instrueret dem i, hvad de skulle gøre for ham, siger Roxanna Barbulescu Ulvskov.

Derudover har han lokket pigerne til at vise sig for ham, ved at lokke dem med, at de også ville komme til at se ham.

I juni 2019 undersøgte undersøgte politiet mandens digitale enheder - blandt andet hans telefon og eksterne harddisk - hvor man fandt videoerne af pigerne, fortæller anklageren.

Videoerne er angivet til at være fra november 2014 til juni 2019, men man ved ikke, om gerningerne har stået på gennem hele perioden, fortæller Roxanna Barbulescu Ulvskov.

- Retten lagde vægt på, at det systematisk var foregået over en længere periode over for mange unge piger, siger Roxanna B. Ulvskov.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden juni 2019 og skal fortsat sidde fængslet, oplyser Københavns Politi på Twitter.

/ritzau/