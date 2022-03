Brandstiftelse, biltyveri, indbrud, trusler, besiddelse af narko og overtrædelse af knivloven. Blandt andet.

En 43-årig mand fra Randers har sat et varigt eftertryk i Thisted og på Mors, hvor at han er blevet sigtet for en stribe lovovertrædelser begået på en enkelt aften.

»Jeg har været med til mange ting i mine 37 år i politiet, men aldrig at en enkelt mand har givet os så meget arbejde på så kort tid,« som vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, udtrykker det over for TV Midtvest.

Tirsdag blev han varetægtsfængslet i fire uger, efter at han blev anholdt mandag aften. Det har anklagemyndigheden skrevet på Twitter.

I første omgang fortalte politiet kortfattet om sagen på Twitter:

»Brand i Jysk og brugstyverier af biler. Vi er til stede i Nykøbing Mors, hvor gerningsmand til flere brugstyverier af biler, færdselsuheld samt brand i Jysk er anholdt. Den anholdte vil blive vurderet tirsdag morgen med henblik på eventuelt fremstilling,« lød det.

Den 43-årig mand havde dog skabt meget mere ravage, end det umiddelbart fremgik.

I første omgang blev han ifølge TV Midtvest konfronteret af betjente på Thisted Sygehus, hvor han var i besiddelse af amfetamin og to knive, men efter at sagerne blev konfiskeret, fik han igen lov at gå.

Siden forsøgte han tre gange at true sig til en bil, hvilket lykkedes i et enkelt tilfælde. Han var desuden involveret i en mindre sammenstød med en anden bil, han stjal han benzin og cigaretter på en tankstation,og han kørte gennem ruden til en bilforhandler.

Da han endelig blev anholdt skete det ved en Jysk-butik, hvor betjentene måtte trække deres pistoler for at få fat i den 43-årige mand. I samme ombæring opdagede de så, at manden havde sat ild til butikken.

Alle episoderne fandt sted mellem kl. 19 og kl. 23.

Den 43-årige mand nægtede sig i øvrigt ved Retten i Holstebro skyldig i alle sigtelser. Han er blevet indlagt på en psykiatrisk afdeling.