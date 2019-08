56.

Så mange sigtelser har en 43-årig kvinde fra Køge indtil videre modtaget for at have svindlet og bedraget en lang række familier. Det skriver SN.dk.

B.T. har tidligere skrevet om kvinden og snakket med flere familier, som har fået ødelagt deres sommerferie, fordi de har betalt store summer i depositum til kvinden, som lovede at stille en campingvogn til rådighed.

Da alt kom til alt, havde kvinden dog ingen campingvogn klar til familierne.

Pengene beholdt hun dog alligevel.

»Jeg synes, hun er en kælling - undskyld, mit sprog - men hun har simpelthen ødelagt så meget. Mine piger er meget kede af det,« sagde 40-årige Karina Rasmussen, der havde planlagt en ferie med sine teenagedøtre i slutningen af juli måned.

Karina Rasmussen havde betalt 2.500 i depositum for den ikke-eksisterende campingvogn, og da hun er på kontanthjælp, havde hun ikke råd til at leje noget andet.

Derfor kom familien ikke på ferie i år.

SN.dk har talt med Midt- og Vestsjællands Politi, der er den politikreds, som har bearbejdet de mange anmeldelser, der strømmet ind fra flere steder i landet.

Her fortæller kommunikationsmedarbejder Camilla Schouw Broholm, at kvinden har erkendt, at hun har indgået aftaler om udlejning af campingvogne, som ikke eksisterer.

Hendes beskikkede forsvarer har krævet navneforbud i sagen. Dette krav skal behandles i retten i Roskilde, hvor der den 29. august vil blive afholdt et retsmøde.

Politiet oplyser desuden til mediet, at sagen fortsat er under efterforskning, og at der derfor endnu ikke er udarbejdet et anklageskrift i sagen.