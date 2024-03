Michael Høgh-Nielsen er idømt fængsel på livstid for drab på mand i Silkeborg. Medskyldig fik behandlingsdom.

Et nævningeting i Retten i Viborg har idømt 43-årige Michael Høgh-Nielsen fængsel på livstid for drabet på en 54-årig mand i Silkeborg i januar 2022.

Det oplyser retten på sin hjemmeside.

En 34-årig mand, der er også er blevet kendt skyldig i drabet, har fået en behandlingsdom. Han skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Begge mænd har anket deres domme.

Drabet skete i en lejlighed i Silkeborg. Her fik den 54-årige skåret halsen over efter at være blevet stukket adskillige gange i hovedet, halsen, nakken, brystet og på kroppen. Han blev ligeledes stukket i hjertet.

Michael Høgh-Nielsen er tidligere blevet dømt for grov vold med døden til følge. Det var blandt andet derfor, at han endte med at blive idømt fængsel på livstid, skriver retten.

- Ved strafudmålingen lagde nævningetinget særlig vægt på, at drabet var begået i forening og efter forudgående planlægning samt på drabets voldsomhed, skriver retten på sin hjemmeside.

Michael Høgh-Nielsen og den 34-årige er også blevet dømt for at have stjålet et ukendt pengebeløb fra den 54-årige.

Høgh-Nielsen er desuden kendt skyldig i et forhold om et butikstyveri, hvor han blandt andet stjal en negleklipper og en håndcreme af mærket Avene.

Den 34-årige er også blevet dømt for at have været i besiddelse af 76,9 gram hash i sin lejlighed i Silkeborg.

