Der bliver fredag aften holdt en mindestund nær det sted, hvor en 43-årige mand torsdag blev fundet dræbt og begravet ved Kolding.

»Jeg synes, at vi skal vise familien noget respekt. Det her er uretfærdigt,« siger Randi Pedersen.

Hun har taget initiativet til det intime arrangement, som er blevet godkendt af offerets familie.

Allerede få timer efter at Sydøstjyllands Politi dukkede op i det lille kolonihavekvarter i forstaden Vonsild og gjorde det makabre fund, skrev Randi Pedersen ud i en lokal Facebook-gruppe og fortalte om mindehøjtideligheden, hvor der vil blive sagt nogle ord og givet mulighed for at sætte blomster og tænde lys.

Randi Pedersen står bag mindehøjtidelighed i aften. Foto: Privatfoto Vis mere Randi Pedersen står bag mindehøjtidelighed i aften. Foto: Privatfoto

På det sociale medie har det medført »ret stor« opbakning, fortæller hun.

»Folk kondolerer, og mange har også henvendt sig til mig i forhold til indsamling af bårebuket til bisættelsen. Han havde også en meget stor vennekreds, og det er mange af dem, der har kontaktet mig,« siger Randi Pedersen.

Sydøstjyllands Politi har meldt ud, at man formoder, at offeret er den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen, der tidligere i maj blev efterlyst, fordi han var forsvundet uden spor i begyndelsen af måneden.

Randi Pedersen har familie, der er i familie med offeret.

Hun har haft kontakt til familien og fortæller, at de naturligvis er meget påvirkede af sagen. Det samme er hun selv og kalder den afdøde for »et kærligt og stille, roligt menneske, der var behagelig at snakke med«.

»Det her er fuldstændigt meningsløst. Og tænk sig at begrave ham midt i et kolonihaveområde. Det er så forfærdeligt. Det virker rigtigt, rigtigt voldsomt,« siger hun.

Det er faktisk ikke kun drabet på den 43-årige mand, der har fået Randi Pedersen til at arrangere en mindehøjtidelighed.

I sidste uge blev der begået et andet drab i Kolding, hvor en 22-årig kvinde blev overfaldet i sin lejlighed, og det har også sat sine spor.

Den 43-årige mand er blevet dræbt og siden begravet i et kolonihavekvarter. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Den 43-årige mand er blevet dræbt og siden begravet i et kolonihavekvarter. Foto: Presse-fotos.dk

»Nu har vi haft to drab i Kolding Kommune inden for en uge, og vi er jo ikke vant til, at der en gang om ugen bliver slået nogen ihjel i Kolding. Det er jo voldsomt med to menneskedrab på så kort tid,« siger Randi Pedersen:

»Det har påvirket folk, for skal man nu gå og kigge sig over skulderen? Det er lidt ligesom med Mia-drabet i Aalborg – tør man nu at gå på gaden, og hvem møder man? Derfor tror jeg, at det er en god idé at samles om det.«

Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen blev sidst set 2. maj, og politiet har endnu ikke et klart billede af, hvad der førte frem til hans død.

To mænd og en kvinde på henholdsvis 32, 39 og 35 år er blevet anholdt i sagen og sigtet for drab. De blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Kolding, efter at politiet kunne fortælle, hvad man havde fundet i kolonihavekvarteret.

»Jeg blev chokeret, da meldingen kom. Men samtidig havde man det sådan, at nu ved man da i det mindste, hvad der er sket, selv om han ikke blev fundet i live, som vi havde håbet på. Men i næsten en måned har man jo gået og spekuleret over, hvad der er foregået, og hvor han kunne være henne,« siger Randi Pedersen.