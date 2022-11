Lyt til artiklen

En 43-årig mand er onsdag blev idømt et år og fire måneders fængsel for at have voldtaget sin datters 16-årige veninde til en fest i mandens hjem i Hundested i Nordsjælland.

Voldtægten fandt sted den 28. november 2020, og manden blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter.

Her blev manden varetægtsfængslet sigtet efter den bestemmelse i straffeloven, der handler om at skaffe sig samleje ved anden ulovlig tvang, eller med en person, der er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Manden nægtede sig skyldig og blev frifundet for voldtægt i byretten, hvor han kun blev fundet skyldig i at have forført en person under 18 år, hvilket byretten takserede til 60 dages fængsel.

Onsdag klokken 12.45 blev han ved Østre Landsret fundet skyldig i voldtægt.

