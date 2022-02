Østjyllands Politi fremstillede torsdag 8.15 en 31-årig mand i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han sigtes for frihedsberøvelse, grov vold og afpresning i forbindelse med en sag fra 18. januar, hvor en 43-årig mand blev holdt indespærret i en lejlighed i Åbyhøj.

Den 31-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig og tog forbehold for at kære kendelsen.

I forvejen er en 20-årig kvinde og to mænd på 39 og 44 år sigtet i sagen.

Den 44-årige blev varetægtsfængslet 20. januar.

Retten besluttede at lukke dørene ved grundlovsforhøret, og Østjyllands Politi ønsker derfor ikke at oplyse yderligere om sagen.

B.T. beskrev tilbage i januar sagen.

Her lød det, at den 43-årige mand var blevet indlagt på sygehuset, efter han var blevet udsat for vold og holdt fanget i en lejlighed i flere timer.

Dengang var det en medarbejder hos DanBolig på Silkeborgvej I Åbyhøj, der slog alarm hos Østjyllands Politi.

Kort forinden var en forslået mand kommet ind via bagindgangen til butikken og bedt medarbejderen ringe efter politiet.

Manden havde fortalt medarbejderen, at han havde været låst inde i en lejlighed, men nu var sluppet væk.

Der blev sendt flere patruljer til stedet, og dagen efter kunne de altså anholde to mænd på 44 og 39 år samt en 20-årige kvinde.

Det betyder, at der nu er fire personer, der er sigtede i sagen. Heraf er to af dem nu varetægtsfængslet.