I sin seng lå en 42-årig mand trygt og sov, da han pludselig blev udsat for et voldeligt overfald. Et drabsforsøg.

Nu efterlyser Midt- og Vestsjællands Politi en af de to mænd, som formodes at stå bag.

Det drejer sig om 32-årige Ronnie Benjaminsen fra Ringsted, hvis billede politiet har valgt at sende ud i offentligheden.

Drabsforsøget fandt sted natten til onsdag 26. oktober i den 42-åriges hjem på Anlægsvej i Ringsted.

Det er politiets mistanke, at to mænd her overfaldt den 42-årige med slag- og stikvåben og efterlod ham i kritisk tilstand med to knivstik i overkroppen.

En af disse mænd, mener politiet, er Ronni Benjaminsen. Derfor har man været i kontakt med hans forsvarer, men altså uden held.

Den mistænkte er fortsat på fri fod.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T.s kriminalredaktion gerne fra dig. Tip os på krim@bt.dk.

Ronnie Benjaminsen. Politifoto. Vis mere Ronnie Benjaminsen. Politifoto.

Ronnie Benjaminsen beskrives som 178 centimeter høj, almindelig af bygning og lys i huden. Hans hår er kort og lyst, og så har han fuldskæg.

Derudover er hans krop dekoreret med flere farverige tatoveringer. Heriblandt dødningehoveder på hals og nakke samt et spindelvæv tatoveret på højre øre.

Oplysninger om, hvor Ronnie Benjaminsen opholder sig, bedes give til Midt- og Vestsjællands Politi på 114 eller direkte på 4635 1448.

Politiet har for nuværende ikke identificeret den anden mulige gerningsmand.