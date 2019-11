En 42-årig mand er tiltalt for gentagne gange at have forgrebet sig på en svært dement beboer på et plejehjem i Odense.

Ifølge anklageskriftet har den tiltalte tre gange i år udnyttet kvindens tilstand til at forgribe sig på hende.

Det skriver Fyens, der har fået aktindsigt i anklageskriftet.

Heri lyder det, at den 42-årige er tiltalt både for voldtægt og anden kønslig omgang samt at have udnyttet kvindens mentale tilstand til førnævnte.

Det er forud for retssagen uvist, hvilken tilknytning den 42-årige har haft til plejehjemmet, men til mediet oplyser Odense Kommune, at den tiltalte ikke har været ansat på stedet.

Sagen kommer for Retten i Odense tirsdag.

Her vil retssagen formentlig komme til at foregå for lukkede døre, da dette ofte er tilfældet i sædelighedssager.

Anklager Maria Blomsterberg har indkaldt flere vidner til sin bevisførsel, men offeret vil ikke møde op. I stedet vil en videoafhøring med hende blive afspillet.

Maria Blomsterberg kalder sagen for usædvanlig på grund af offerets mentale tilstand:

»Det er ikke noget, vi ser tit på Fyn. Det er en helt speciel sag. Og der vil også komme en bevisførelse, der heller ikke er sædvanlig,« siger hun.

Det er uvist, hvordan den 42-årige forholder sig til tiltalen.

Strafferammen for voldtægt er op til otte års fængsel. Strafferammen for at udnytte en persons mentale tilstand til overgreb er fire års fængsel.