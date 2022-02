Et voldsomt overfald på en restaurant sidste forår skal koste en 42-årig mand dobbeltstraf.

I hvert fald hvis det står til den nordjyske anklagemyndighed, som har rejst tiltale mod manden. Fredag skal sagen for retten i Aalborg.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået i hænde.

Den 42-årige tiltalte nægter sig skyldig i sagen.

Ifølge anklageskriftet skete overfaldet 22. maj 2021 klokken 21.40, da den 42-årige gik til angreb på en ukendt restaurant i Aalborg.

Det er politiets overbevisning, at tiltalte slog den forurettede flere gange i hovedet med knyttet hånd.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra anklager og forsvarer om de nærmere omstændigheder og hvilken relation, de involverede parter har.

Det fremgår af anklageskriftet, at den 42-årige er tiltalt for vold jf. §247 stk. 1, hvor tidligere voldsdømte kan få forhøjet straffen.

Derudover går anklagemyndigheden også efter at få idømt tiltalte et opholdsforbud – et forbud mod at befinde sig offentlige steder, såsom værtshuse og diskoteker, hvor der serveres stærk spiritus mellem klokken 24 og 05.

Loven blev stemt igennem i Folketinget i juli sidste år.

I Nordjylland er straffen ikke blevet anvendt i voldsom grad. En 24-årige mand blev 14. januar, som den første, idømt et opholdsforbud. Det løber seks måneder frem.

Om den 42-årige får samme straf, ved vi klokken 16, når sagen er afsluttet.