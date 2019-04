Klokken 12 fremstilles en 42-årig mand i grundlovsforhør efter en skudepisode på et nedlagt landbrug mandag.

Mandag eftermiddag blev en mand skudt med et haglgevær på et nedlagt landbrug nær Jyderup.

Politiet anholdt en 42-årig mand fra samme by, som bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk tirsdag klokken 12.

Manden sigtes for forsøg på manddrab og ulovlig våbenbesiddelse, efter at han skød mod offeret med et haglgevær.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Offeret blev fløjet med helikopter til Rigshospitalet, men mandag aften berettede politiet, at han var uden for livsfare.

Efter episoden var politiet massivt til stede ved ejendommen på Slagelsevej syd for Jyderup.

Politiet fik meldingen om sagen omkring klokken 16. Det er fortsat uvist, hvordan den 42-årige forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/