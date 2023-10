»Jeg var bekymret, meget, og jeg sagde til hende, at hun skulle se at komme væk.«

Sådan fortæller en mor om én af de gange, hvor hun forsøgte at få sin datter ud af det, som hun anså for at være et skadeligt forhold.

I dag ved hun, at det var et skadeligt forhold. For ved Retten på Frederiksberg sidder en 42-årig mand på anklagebænken. Datterens ekskæreste.

Han er tiltalt for fire forhold om grov vold og et om psykisk mod sin daværende kæreste i perioden 1. oktober 2021 til 25. maj 2023.

Spærret inde i et døgn

Han har erkendt, at han slog den unge kvinde, som han boede sammen med, flere gange med flad hånd og to gange med knyttet hånd ved en episode 24. til 25. maj. Men resten nægter han.

Politiet mener dog, at han her holdt sin kæreste indespærret mod hendes vilje.

Gentagne gang skulle han have slået kvinden i hovedet og på kroppen med en lattergasflaske og et brusehoved.

Volden fortsatte angiveligt med, at han sparkede og slog den forsvarsløse kvinde med knyttet og flad hånd i hovedet og på kroppen.

Samtidig skulle han have revet kvinden så hårdt i håret, at flere store hårtotter røg ud. Og han skulle også have brændt hende med en gasflaske på kroppen og slukket en tændt cigaret i hendes ansigt, inden han spyttede hende i hovedet.

Den unge kvindes mor fortalte torsdag i retten, at hun først hørte fra sin datter, da hun lå på Rigshospitalets traumecenter efterfølgende.

Ville have datteren væk

I lang tid op til voldsorgiet i lejligheden på Frederikssundsvej i København havde moren forsøgt at få sin datter til at forlade manden.

»Hun ville ikke tale om det og svarede ikke på mine spørgsmål. Jeg ville ikke blive ved med at bore i det,« fortalte moren i retten om et tidspunkt, hvor datteren kom på besøg med blå mærker.

Ved en anden episode kunne hun ikke få fat på sin datter, efter hun havde fået en foruroligende besked.

»Jeg forsøgte at ringe til politiet, men jeg kendte ikke deres nye adresse i København. Jeg ringede til hendes veninder og en ven, men de lå jo og sov. Jeg var meget bekymret for, hvad der skete. Til sidst fik jeg adressen og jeg kørte derover.«

Flere gange forsøgte familien at få den unge kvinde til at forlade den 42-årige, men hun fortalte, at hun elskede ham og ville blive i København.

»Jeg sagde til hende, at hun skulle tage på kvindecenter og få hjælp,« prøvede moren en anden gang.

Fortalte søster om vold

Samme bekymring kunne søsteren til offeret fortælle om i retten. Hun så sin søsters blå mærker og andre skader og forsøgte at få hende til blive væk.

»Hun fortalte også, at hun var blevet slået, og han havde holdt en pude over hendes hoved og en anden gang stukket hendes hoved ned i et toilet. Jeg var i chok over det og kunne ikke forstå, at hun blev i det.«

Selv fortalte den unge kvinde under sin vidneforklaring, at hun blev i forholdet, fordi hun ikke kunne forlade kæresten.

Han styrede hendes liv, og hun var bange for ham.

Hun fortalte videre, at hun gik til politiet og anmeldte et overfald i Aarhus, hvor parret var på weekendtur. Her fik hun også alvorlige skader i hovedet. Men alligevel blev hun i forholdet.

Først da hun slap fri om aftenen 25. maj i år, var det slut.

Anklagerfuldmægtig Sara Fasano dokumenterede i retten, at den tiltalte har en tidligere voldsdom på 30 dages betinget fængsel.

Sagen skulle have været afsluttet torsdag. Men på grund af forsinkelser falder der først dom 6. november.

