En mand skal i grundlovsforhør mistænkt for et overfald i et muligt internt opgør mellem rockere.

En 42-årig mand skal tirsdag eftermiddag i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for et overfald på to mænd i Aarhus i starten af november.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Et 24-årigt offer var i livsfare og mistede meget blod. Det andet offer på 22 år fik flere læsioner, men var ikke i livsfare.

Den 42-årige er sigtet for drabsforsøg.

Efter overfaldet 9. november meldte politiet ud, at det tydede på, at de to mænd var blevet overfaldet med slag- eller stikvåben.

Umiddelbart vurderede Østjyllands Politi, at der var tale om et internt opgør i en rockergruppering.

Men det nærmere motiv skulle klarlægges i efterforskningen, lød det i en pressemeddelelse.

Efterforskningen førte politiet på sporet af den 42-årige, som var søgt af politiet i et stykke tid.

Han meldte sig selv på politigården tirsdag morgen, skriver politiet.

Ifølge døgnrapporten blev en person anholdt samme dag, som overfaldet skete. Men han blev løsladt, da der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.

Østjyllands Politi mener, at den 42-årige mand er en af flere gerningsmænd.

/ritzau/