»Han er fuldstændig sindssyg.«

Ordene kommer råt fra usødet og uden betænkningstid, da B.T. taler med en af de mange borgere i den sjællandske by Havrebjerg nær Slagelse, der de seneste år har haft deres besvær med én bestemt medborger.

En 42-årig mand har nemlig overfaldet en syrisk familie og hevet tørklædet af kvinden. Han har på egen hånd nærmest smadret det lokale klubhus, mens frivillige så på.

Og så har han fyret sit luftgevær af mod en lokal mand, som blev ramt i hånden.

Sådan lyder et lille potpourri af de mange hændelser, som B.T. er blevet fortalt af forskellige Havrebjerg-borgere, og som Sjællandske Medier de seneste uger også har berettet om.

Har du haft problemer med den 42-årige mand i Havrebjerg? Så vil B.T. gerne tale med dig – også anonymt. Skriv på sebj@bt.dk.

Efter den sidstnævnte episode med haglgeværet, der fandt sted i midten af juli, blev den 42-årige mand fængslet, men efter halvanden måneds varetægtsfængsling frygter – og forventer – de lokale borgere, at han kommer ud igen i midten af september, når han efter planen bliver sat fri igen.

Ingen af dem tror på, at tiden bag tremmer har ændret noget.

»Han har gjort det her i årevis, og han er helt uden for pædagogisk rækkevidde, så hvorfor skulle det være ændret?« spørger en nabo, som B.T. kender identiteten på, men som ikke ønsker at stå frem med navn af hensyn til sin sikkerhed.

Og sådan er det med alle de Havrebjerg-borgere, der på den ene eller anden måde har haft en kontrovers med den 42-årige mand.

De vil gerne til B.T. fortælle, hvad der præcist skete, men de har ikke lyst til at lægge navn til.

Hvorfor?

Jo, for så regner de med, at den terroriserende nabo står foran deres dør, når han kommer ud igen – og det bliver ikke med en æske chokolade eller invitationen til en hyggelig samtale.

Manden, hvis navn B.T. er bekendt med, har nemlig for vane at se sig særdeles sur på folk, og når han gør det, er det normalt med trusler om tæsk, chikane og generel aggressiv adfærd.

Og det hele kulminerede altså i 2018, da han en dag pludselig gik amok på en syrisk kvinde i byen.

Det er blandt andet ved dette boligområde i Havrebjerg nær Slagelse, at naboerne har haft problemer med den 42-årige mand. Vis mere Det er blandt andet ved dette boligområde i Havrebjerg nær Slagelse, at naboerne har haft problemer med den 42-årige mand.

Under den voldsomme hændelse rev han tørklædet af hende, tildelte hende flere slag i ansigtet og kaldte hende 'lortemuslim'.

Den syriske kvinde og hendes familie flyttede fra byen, og den 42-årige mand måtte ind og ruske tremmer i seks måneder.

Men da han kom ud igen, fortsatte han den utryghedsskabende adfærd, og i midten af juli i år var den gal igen.

Her udviklede en kontrovers sig til, at den 42-årige mand tog sit luftgevær frem og skød en anden mand i hånden, og siden har han altså siddet varetægtsfængslet.

Derfor har B.T. heller ikke haft mulighed for at få en kommentar fra manden, men til gengæld har vi talt med hans far, der også bor i byen.

Farens mening er, at sønnen generelt er en sød fyr, når han ikke drikker, og at sagen er kørt ud af proportioner.

Han indrømmer dog, at 'sønnen har lavet nogle dumme ting'.

»Jeg skal have en ordentlig snak med ham, når han kommer hjem, for det går galt, når han drikker. Der er ingenting, når han er ædru,« fortæller faren.