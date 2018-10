En 42-årig mand blev natten til lørdag fundet død på Sophus Thomsensgade i Hirtshals. Politiet betragter dødsfaldet som mistænkeligt og har nu anholdt fire mænd på en adresse i nærheden.

»Den afdøde havde nogle skader, som vi ikke mener, man pådrager sig almindeligvis,« sagde vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, til B.T. lørdag morgen.

»Desuden er det usædvanligt, at en yngre mand afgår ved døden midt på gaden,« fortsætter han.

Politiet oplyser nu i en pressemeddelelse, at den afdøde havde skader i hovedet, som ikke kunne stamme fra et fald.

Her sidder en af de fire anholdte i politibilen. B.T. har valgt at sløre hans ansigt. Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Her sidder en af de fire anholdte i politibilen. B.T. har valgt at sløre hans ansigt. Foto: Rasmus Skaftved

Det drejer sig om en 42-årig rumænsk mand, som arbejder og bor i Danmark.

'Sagen efterforskes som mistænkeligt dødsfald, og efterforskningen på stedet førte til en nærliggende adresse, hvor der kl. 09.30 blev foretaget anholdelse af fire mænd,' skriver Nordjyllands Politi i pressemeddelelsen.

»De fire anholdte skal afhøres med sigtedes rettigheder. De er på nuværende tidspunkt ikke sigtet for drab,« siger politiinspektør Ole Kristensen til B.T. lørdag eftermiddag.

Han oplyser, at de fire anholdte er udlændinge.

Her føres en af de anholdte ind i en politibil. Foto: Rasmus Skaftved Vis mere Her føres en af de anholdte ind i en politibil. Foto: Rasmus Skaftved

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at der er indikationer på, at de fire anholdte fredag aften var sammen med den 42-årige mand, der blev fundet livløs på gaden natten til lørdag.

Efterforskningen har endnu ikke klargjort, hvilken tilknytning de anholdte har til den afdøde.

Lejligheden, hvor anholdelserne fandt sted, bliver netop nu ransaget af politiet.

Det var en forbipasserende, som klokken 05.33 lørdag morgen alarmerede Nordjyllands Politi efter at have fundet manden i livløs tilstand på gaden.

Da politiet og ambulancen kort efter kom frem, blev manden erklæret død.

Selve dødsårsagen har politiet endnu ikke meldt noget ud om.

De anholdte mænd sidder netop nu til afhøring på politigården i Aalborg.

Efter afhøringerne vil politiet taget stilling til, om en eller flere af de fire mænd skal stilles for en dommer i et grundlovsforhør.

Nordjyllands Politi er massivt til stede i Hirtshals, hvor de efterforsker et mistænkeligt dødsfald. Vis mere Nordjyllands Politi er massivt til stede i Hirtshals, hvor de efterforsker et mistænkeligt dødsfald.

Nordjyllands Politi rykkede massivt ud efter at have modtaget anmeldelsen af det mistænkelige dødsfald.

Vagtchef Poul Fastergaard fortalte lørdag morgen, at en indsatsleder og 10 betjente var på plads for at efterforske omstændighederne bag dødsfaldet.

Sophus Thomsensgade er stadig afspærret på grund af efterforskningen.

De pårørende er endnu ikke blevet underrettet.