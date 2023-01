Lyt til artiklen

En 42-årig mand har netop fået en dom på tre et halvt års fængsel.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I retten i Randers blev manden kendt skyldig i vold og knivstik mod en 35-årig kvinde i oktober sidste år.

Manden blev dømt for at have udsat kvinden for livsfare, da han tog kvælertag på hende og stak hende tre gange med kniv.

Hun fik to stik i maven og ét i låret.

Efter overfaldet var kvinden i kritisk tilstand.

»Retten har set med stor alvor på den her sag, og derfor er jeg også tilfreds med, at den 42-årige mand nu er blevet idømt en passende og streng straf,« sagde Jakob Beyer, senioranklager hos anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, efter dommen.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, og tiltalen lød på såkaldt legemsangreb af særlig farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder.

Udover dommen for overfaldet blev han også kendt skyldig i at have stjålet to nummerplader fra en personbil parkeret på en samkørselsplads i Hadsten et par dage inden overfaldet på kvinden.

Den dømte erkendte og blev fængslet efter dommen uden protest.